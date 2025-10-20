Il Paradiso delle signore trame future | Adelaide sparirà di nuovo?
Una trama avvincente si sta facendo strada nella soap Il Paradiso delle Signore. Negli episodi in onda dal 20 al 24 ottobre su Rai Uno assisteremo a una crisi profonda che investirà Marcello a poche ore dal fatidico sì. Un suo probabile ripensamento riguardo alle nozze con Adelaide potrebbe avere ripercussioni anche sulla contessa. La delusione la porterà a sparire di nuovo? Il Paradiso delle signore, Marcello annulla le nozze?. Dopo aver lottato a lungo con Umberto per conquistare un posto speciale nel cuore di Adelaide, Marcello finirà per chiedersi se lei sia davvero la donna della sua vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
