Il Paradiso delle Signore trame dal 20 al 24 ottobre | dubbi segreti e decisioni inaspettate

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 ottobre. Una nuova settimana ricca di emozioni attende i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Dal 20 al 24 ottobre, tra amori complicati, gelosie e scelte dolorose, i protagonisti della soap di Rai1 dovranno affrontare nuove sfide e rivelazioni inaspettate. Lunedì 20 ottobre: i dubbi di Marcello. A pochi giorni dalle nozze, Adelaide è immersa negli ultimi preparativi e cerca di coinvolgere Marcello, che però appare distratto e distante. Nonostante si sforzi di mostrarsi sereno, il giovane sembra turbato da qualcosa che non riesce a confessare. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

