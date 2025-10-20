News tv. “Ascolti crollati”. Che succede a “Il Paradiso delle signore”? La Rai ragiona su una scelta dolorosa – Sembrava intoccabile, una di quelle certezze del pomeriggio televisivo che resistono a tutto: alla concorrenza, ai cambi di palinsesto, perfino al tempo. E invece anche Il Paradiso delle Signore, la soap di punta di Rai 1, mostra i primi segni di affaticamento. Dopo anni di successi e stagioni da record, la decima edizione sta attraversando un periodo di flessione negli ascolti, inaspettato ma non inspiegabile. La Rai, intanto, osserva i dati con attenzione e prepara contromisure per evitare che la parabola discendente si trasformi in una vera e propria crisi strutturale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il Paradiso delle signore”, ascolti crollati: la Rai ragiona su una scelta dolorosa