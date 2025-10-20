Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 ottobre | Marcello tormentato dai dubbi il matrimonio salterà?

La benedizione di Monsignor Giglio, le mosse di Umberto e il caso Delia-Johnny agitano le 24 ore che precedono le nozze di Adelaide e Marcello. Ma è soprattutto quest'ultimo ad avere dei dubbi. Ecco le anticipazioni del 21 ottobre de Il Paradiso delle Signore. Il conto alla rovescia per le nozze tra Adelaide e Marcello mette in fibrillazione Il Paradiso delle Signore, ma sotto i sorrisi di rito serpeggiano incertezze e colpi di scena. Tra una scelta d'abito, una benedizione formale e un musicarello che prende forma, più di un personaggio si ritrova a fare i conti con ciò che prova davvero. E qualcuno, come Umberto, sembra pronto a sfruttare ogni crepa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

