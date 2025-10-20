Il Paradiso delle Signore 10 Delia alla sfilata senza Botteri | gelosia strappo e poi la pace nella settimana del 20–24 ottobre

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un battito diverso al Paradiso. Lo sentiamo in ogni corridoio: Delia corre verso un’occasione che profuma di futuro, Gianlorenzo Botteri resta indietro un passo, attraversato da una gelosia che non gli somiglia eppure lo definisce. Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore 10 mettono al centro una decisione netta: lei va alla sfilata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il paradiso delle signore 10 delia alla sfilata senza botteri gelosia strappo e poi la pace nella settimana del 20821124 ottobre

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore 10, Delia alla sfilata senza Botteri: gelosia, strappo e poi la pace nella settimana del 20–24 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

paradiso signore 10 deliaIl Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Delia e Botteri in crisi, lo stilista è geloso? - Momento di crisi per Delia e Gianlorenzo Botteri nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Da msn.com

paradiso signore 10 deliaParadiso delle signore anticipazioni 20-24 ottobre: nozze a rischio - 24 ottobre 2025: Marcello in crisi, Rosa tormentata dal bacio. Da lifestyleblog.it

paradiso signore 10 deliaIl Paradiso delle Signore 10, spoiler dal 20 al 24 ottobre: Fulvio deluso dalla figlia - Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Fulvio sarà deluso da Caterina, Irene cercherà una nuova commessa ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore 10 Delia