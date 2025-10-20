Il Paradiso delle Signore 10 Delia alla sfilata senza Botteri | gelosia strappo e poi la pace nella settimana del 20–24 ottobre

C’è un battito diverso al Paradiso. Lo sentiamo in ogni corridoio: Delia corre verso un’occasione che profuma di futuro, Gianlorenzo Botteri resta indietro un passo, attraversato da una gelosia che non gli somiglia eppure lo definisce. Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore 10 mettono al centro una decisione netta: lei va alla sfilata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore 10, Delia alla sfilata senza Botteri: gelosia, strappo e poi la pace nella settimana del 20–24 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte dal 20 al 24 ottobre con nuovi intrecci e colpi di scena - facebook.com Vai su Facebook

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della settimana (13–17 ottobre): tra nozze in vista, colpi di scena e un’aggressione che scon... - X Vai su X

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Delia e Botteri in crisi, lo stilista è geloso? - Momento di crisi per Delia e Gianlorenzo Botteri nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Da msn.com

Paradiso delle signore anticipazioni 20-24 ottobre: nozze a rischio - 24 ottobre 2025: Marcello in crisi, Rosa tormentata dal bacio. Da lifestyleblog.it

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler dal 20 al 24 ottobre: Fulvio deluso dalla figlia - Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Fulvio sarà deluso da Caterina, Irene cercherà una nuova commessa ... Riporta it.blastingnews.com