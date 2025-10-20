Il parabrezza di un Boeing si disintegra in volo pilota ferito | Forse impatto con un pezzo di meteorite
Il Boeing 737 Max della United Airlines stava volando a quasi 11mila metri di altezza quando il parabrezza ha impattato violentemente contro un oggetto, disintegrandosi in parte. Che cosa? Ancora non si sa. Si conoscono però i risultati: pezzi di vetro ovunque, ferite e tagli sulle braccia dei piloti. Ma di tracce organiche o di sangue, indizi di un possibile bird strike, non ce n’erano, anche perché è difficile incrociare un volatile a quelle altezze. Al momento le ipotesi al vaglio dell’Autorità per la sicurezza sui trasporti sono diverse: tra queste anche l’impatto con un « oggetto proveniente dallo spazio ». 🔗 Leggi su Open.online
