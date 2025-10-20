Il Papa proclama sette nuovi santi | Figure autentiche non sono eroi

Non sono "eroi, o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici". La precisazione è d’obbligo per papa Leone XIV che ieri mattina, davanti a 70mila fedeli, in piazza San Pietro, ha proclamato sette nuovi santi. Due i canonizzati in via eccezionale senza l’accertamento di un miracolo: l’italiano Bartolo Longo, laico, fondatore del santuario di Pompei, e il venezuelano José Gregorio Hernandez, il medico dei poveri asceso agli altari a furor di popolo nel suo Paese. Curiosa la storia di Longo che, vissuto tra la metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, è diventato un apostolo del Rosario dopo una parentesi nel mondo dello spiritismo durante gli studi di Giurisprudenza a Napoli, quando ripudiò la confessione cattolica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa proclama sette nuovi santi: "Figure autentiche, non sono eroi"

