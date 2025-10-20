Il pannello fotovoltaico che resiste a chicchi di grandine da 4 cm | Trinasolar Vertex S+ Shield arriva anche in Europa

Dday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha una classificazione HW4, il che lo rende resistente a palle di ghiaccio da 40 mm, ma ha anche la massima classe antincendio. 🔗 Leggi su Dday.it

il pannello fotovoltaico che resiste a chicchi di grandine da 4 cm trinasolar vertex s shield arriva anche in europa

Il pannello fotovoltaico che resiste a chicchi di grandine da 4 cm: Trinasolar Vertex S+ Shield arriva anche in Europa

