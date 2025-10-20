Il padrino che viene dalla Cina | come funziona e fa soldi la Piovra asiatica in Italia
. Le auto di lusso si fermano una dopo l’altra davanti all’ingresso di un ristorante cinese a Prato. È sera. Dalle berline tirate a lucido sbucano uomini di bassa statura e robusti, magri e alti, eleganti o vestiti con abiti alla moda. Hanno tutti gli occhi a mandorla e uno dopo l’altro si infilano nel locale con passo svelto. Arrivano a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro – sembra quasi fila indiana – ed entrano composti, in silenzio, puntando dritti al centro della sala del ristorante dove ad attenderli in piedi c’è un signore piccolo e magro, dai capelli corti e neri che indossa un abito scuro. 🔗 Leggi su Citypescara.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Paramount+. . Diane Keaton non interpretava i personaggi. Li rendeva immortali. Per sempre, la nostra Kay Corleone. L’intera saga de Il Padrino è disponibile su Paramount+ - facebook.com Vai su Facebook
C'è chi segue le mode e chi inventa le mode. Diane Keaton ha inventato la moda (e con il Padrino è diventata un manifesto della resilienza femminile). #DianeKeaton - X Vai su X