Il nuovo presidente della Bolivia è il centrista Rodrigo Paz

Il nuovo presidente della Bolivia è il senatore Rodrigo Paz, esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, che al secondo turno delle elezioni ha ottenuto il 54,6 per cento dei voti contro il 45,4 per cento del suo rivale, Jorge Quiroga, il quale si era ricandidato alla carica già ricoperta anni fa ad interim. Paz entrerà ufficialmente in carica l’8 novembre: per la Bolivia è la fine di 20 anni di socialismo. Lo slogan della campagna elettorale: ‘Capitalismo per tutti ‘. Nato in Spagna durante gli anni di esilio di suo padre, l’ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), il 58enne nuovo capo di Stato della Bolivia nella campagna elettorale aveva adottato lo slogan “ Capitalismo per tutti ”. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il nuovo presidente della Bolivia è il centrista Rodrigo Paz

