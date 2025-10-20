Il nuovo Orient Express da Parigi alla Costiera Amalfitana | quando parte e quanto costa il viaggio da sogno
Il Venice Simplon-Orient-Express partirà il 4 maggio mettendo in collegamento Parigi e Pompei per la prima volta. Il costo è a partire da 9800 euro a passeggero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel 2026, il Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe inaugurerà un nuovo itinerario destinato a diventare un classico del lusso su rotaie: da Parigi alla Costiera Amalfitana, con una tappa esclusiva a Pompei.... - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Orient Express da Parigi alla Costiera Amalfitana: quando parte e quanto costa il viaggio da sogno - Express partirà il 4 maggio mettendo in collegamento Parigi e Pompei per la prima volta ... Riporta fanpage.it
Da Parigi alla Costiera Amalfitana a bordo del treno più bello del mondo: il viaggio da sogno del 2026 - Express collegherà Parigi alla Costiera Amalfitana, con tappa a Pompei, tour in barca e soggiorno di lusso a Ravello ... Come scrive siviaggia.it
Un sogno su rotaie: il Venice Simplon-Orient-Express arriva in Costiera Amalfitana - Express, A Belmond Train, Europe inaugurerà un nuovo itinerario destinato a diventare un classico del lusso su rotaie: da Parigi alla Costiera Amalfitana, con una ta ... Segnala agro24.it