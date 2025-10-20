Il nuovo Btp Valore piace agli italiani | sottoscrizioni per oltre 2,2 miliardi in 2 ore

Superano quota 2,2 miliardi le sottoscrizioni del Btp Valore con scadenza a ottobre 2032 dopo oltre due ore di scambi nella prima giornata di contrattazioni. L'asta, che si protrae fino alle 13 di venerdì prossimo 24 ottobre salvo chiusura anticipata, è destinata solo ai piccoli risparmiatori (retail, ndr). I tassi minimi garantiti dal titolo a sette anni, giunto alla 6a emissione sono pari al 2,6%. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il nuovo Btp Valore piace agli italiani: sottoscrizioni per oltre 2,2 miliardi in 2 ore

