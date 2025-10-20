Il nuovo Autovelox gela gli italiani | sistema con multe sopra i mille euro
Tra censimento e ricorsi contro le multe, è già attivo in Italia un nuovo tipo di Autovelox. Questo non sanziona le infrazioni ai limiti di velocità Questione Autovelox ormai vicina a una svolta. Entro il 29 novembre, tutti gli enti coinvolti devono ultimare il censimento per la mappatura dei rilevatori di velocità. Comuni e Province. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altre letture consigliate
Il nuovo autovelox evoluto non fa sconti: multe fino a 1.300 euro - facebook.com Vai su Facebook
SV3, questo nuovo autovelox italiano rileva per la prima volta un illecito molto comune - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Come scrive money.it
Arriva il nuovo “super-autovelox” SV3: ora controlla anche i sorpassi vietati, multe salatissime... - F ino a oggi gli automobilisti italiani hanno dovuto fare attenzione soprattutto ai limiti di velocità e ai semafori rossi. Si legge su automoto.it
Installato un nuovo autovelox, si abbassa il limite di velocità: italiani nei guai - Arriva un nuovo sistema di controllo della velocità per rimediare al caos della viabilità. Si legge su diregiovani.it