Tra censimento e ricorsi contro le multe, è già attivo in Italia un nuovo tipo di Autovelox. Questo non sanziona le infrazioni ai limiti di velocità Questione Autovelox ormai vicina a una svolta. Entro il 29 novembre, tutti gli enti coinvolti devono ultimare il censimento per la mappatura dei rilevatori di velocità. Comuni e Province. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Il nuovo Autovelox gela gli italiani: sistema con multe sopra i mille euro