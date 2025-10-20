Il no di Sinner era nell’aria l’ha vinta due volte Ormai la Coppa Davis è un torneo secondario | l’opinione di Bertolucci

“Era nell’aria che dopo averla vinta due volte, quest’anno non l’avrebbe giocata. Negli ultimi anni tanti abbiamo visto spesso grandi giocatori rinunciare a scendere in campo, da Federer a Djokovic, fino a Nadal e Alcaraz”. Così all’ Adnkronos l’ex tennista italiano e oggi opinionista Paolo Bertolucci ha commentato la rinuncia di Jannik Sinner a giocare le Finals di Coppa Davis con l’Italia, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. L’altoatesino, trascinatore degli azzurri negli ultimi due trionfi, non ha dato la sua disponibilità a giocare. Il capitano Filippo Volandri ha quindi diramato la lista dei 5 convocati senza Sinner: a difendere i colori azzurri saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

