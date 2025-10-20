Il muro crollato a Gioia Tauro morto il bimbo ricoverato al Policlinico
Non ce l'ha fatta il bimbo ricoverato al Policlinico dopo il crollo di un muro di un palazzo a Gioia Tauro. Il piccolo, 8 anni, si è spento nel pomeriggio nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del padiglione NI dove era giunto ieri in elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse subito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
