Il muro crollato a Gioia Tauro morto il bimbo ricoverato al Policlinico

Non ce l'ha fatta il bimbo ricoverato al Policlinico dopo il crollo di un muro di un palazzo a Gioia Tauro. Il piccolo, 8 anni, si è spento nel pomeriggio nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del padiglione NI dove era giunto ieri in elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse subito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

