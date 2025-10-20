Il movimento Tishreen in Iraq venne represso con la forza sei anni fa | ancora oggi l’impunità resiste

Nell’ottobre di sei anni fa il movimento di protesta noto come “Tishreen ” agitò a lungo l’ Iraq: le principali città del paese si riempirono di manifestanti soprattutto giovani e, purtroppo, anche di forze di sicurezza, che si resero responsabili di centinaia di morti, di migliaia di feriti e di un numero imprecisato di sparizioni forzate. Da allora sono state presentate 2700 denunce per violazioni dei diritti umani: poche sono arrivate fino a processo e le esigue condanne emesse sono state annullate. A sei anni di distanza, l’impunità resiste ancora e le libertà di espressione e di manifestazione pacifica sono ancora duramente represse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

