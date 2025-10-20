Il motore fuel flexible del team Unimore sul podio della StartCup Emilia-Romagna 2025

Il team del progetto LINE dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha conquistato il secondo posto, nella finale della 25ª edizione della StartCup Emilia-Romagna, la competizione che premia i migliori progetti imprenditoriali nati all’interno delle università e dei centri di ricerca. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

