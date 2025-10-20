Il Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla Poker Trodica si vola alto

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

trodica 4 montefano 1: Febbo, Gabrielli (27’ st Di Gioia), Ciaramitaro (33’ st Tomassini), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Cognigni (27’ st Cicchella), Gobbi, Spagna (33’ st Bonvin), Costa Ferreira, Marchionni (27’ st Pensalfini). All: Pollastrelli (Buratti squalificato). MONTEFANO: Talozzi, Rosolani, Bernardi, Frulla (31’ st Camilloni), Martedì (20’ st Fossi), Galeotti, Ferretti (27’ st Grassi), Bambozzi, Nardacchione (20’ st Castignani), Palmucci, Straccio (8’ st Stampella). All: Bilò. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 5’ Ciaramitaro, 28’ Costa Ferreira, 42’ rig. Frulla (rig.), 7’ st rig. Cognigni, 25’ st Spagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il montefano si fa vivo solo con il rigore di frulla poker trodica si vola alto

© Sport.quotidiano.net - Il Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla. Poker Trodica, si vola alto

Argomenti simili trattati di recente

montefano fa vivo rigoreIl Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla. Poker Trodica, si vola alto - trodica 4 montefano 1 : Febbo, Gabrielli (27’ st Di Gioia), Ciaramitaro (33’ st Tomassini), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Cognigni (27’ st Cicchella), Gobbi, Spagna (33’ st Bonvin), Costa Ferreir ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montefano Fa Vivo Rigore