Il Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla Poker Trodica si vola alto
trodica 4 montefano 1: Febbo, Gabrielli (27’ st Di Gioia), Ciaramitaro (33’ st Tomassini), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Cognigni (27’ st Cicchella), Gobbi, Spagna (33’ st Bonvin), Costa Ferreira, Marchionni (27’ st Pensalfini). All: Pollastrelli (Buratti squalificato). MONTEFANO: Talozzi, Rosolani, Bernardi, Frulla (31’ st Camilloni), Martedì (20’ st Fossi), Galeotti, Ferretti (27’ st Grassi), Bambozzi, Nardacchione (20’ st Castignani), Palmucci, Straccio (8’ st Stampella). All: Bilò. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 5’ Ciaramitaro, 28’ Costa Ferreira, 42’ rig. Frulla (rig.), 7’ st rig. Cognigni, 25’ st Spagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Pro Loco Montefano Unpli Proloco Marche Unpli Ascoli Fermo Unpli Ancona Unione Pro Loco Pesaro Urbino Pro Loco Montefano - facebook.com Vai su Facebook
Il Montefano si fa vivo solo con il rigore di Frulla. Poker Trodica, si vola alto - trodica 4 montefano 1 : Febbo, Gabrielli (27’ st Di Gioia), Ciaramitaro (33’ st Tomassini), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Cognigni (27’ st Cicchella), Gobbi, Spagna (33’ st Bonvin), Costa Ferreir ... Segnala msn.com