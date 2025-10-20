Il montacarichi i gilet gialli gli allarmi inattivi | il furto dei gioielli di Napoleone al Louvre è un’onta per la Francia

Un montacarichi, i caschi da motociclista e sette minuti di tempo. Il furto dei gioielli di Napoleone al museo Louvre di Parigi è il colpo dell’anno. E mentre la Gendarmerie è sulle tracce di quattro uomini che si sono portati via otto «gioielli della corona di Francia», nel paese è polemica tra allarmi delle finestre inattivi e accuse. «Un’onta per la Francia. I nostri musei non sono protetti dalle minacce», dice Marine Le Pen. Mentre il presidente della Repubblica Emmanuel Macron promette che gli autori del furto verranno catturati. Il furto di gioielli al Louvre. Secondo una prima ricostruzione i quattro ladri, forse stranieri, sono entrati nel museo tra le 9. 🔗 Leggi su Open.online

