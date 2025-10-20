Il mondo dello sport sulle barricate Macché tifosi sono dei farabutti

Roma, 20 ottobre 2025 – La morte di Raffaele Marianella, 65 anni, secondo conducente del bus dei tifosi del Pistoia Basket, ucciso da una mattonata lanciata dal bordo della superstrada per Terni dopo la partita di Legadue a Rieti contro la Real Sebastiani, “è un atto di violenza inaccettabile e folle”, denuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”. Si muovono la Procura di Rieti (che in serata ferma tre persone tutte legate ad ambienti di estrema destra) e altrettanto velocemente la giustizia sportiva: partite a porte chiuse al PalaSojourner di Rieti almeno fino a quando l’indagine non produrrà esiti certi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

