Il Mjällby fa la storia vincendo il campionato svedese | è il club di un villaggio di 1.500 abitanti

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La favola del Mjällby AIF, la più piccola realtà di sempre (solo 1.500 abitanti) a vincere il titolo nazionale svedese. Se si qualificherà per la Champions sarà anche la città più piccola di sempre nella massima coppa continentale. E se riuscirà a conquistare anche una sola vittoria, nelle ultime tre gare che restano, farà il record di punti in assoluto in campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

