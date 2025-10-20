Il Mjällby fa la storia vincendo il campionato svedese | è il club di un villaggio di 1.500 abitanti
La favola del Mjällby AIF, la più piccola realtà di sempre (solo 1.500 abitanti) a vincere il titolo nazionale svedese. Se si qualificherà per la Champions sarà anche la città più piccola di sempre nella massima coppa continentale. E se riuscirà a conquistare anche una sola vittoria, nelle ultime tre gare che restano, farà il record di punti in assoluto in campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
