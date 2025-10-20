Il mio mondo | i lavori dei bimbi di tuttixtutti al Castello di Poppi
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Ieri al castello dei Conti Guidi di Poppi è stata inaugurata la mostra “Il mio mondo”, una collettiva di lavori realizzati da bambini e bambine dell’Associazione TuttiXTutti che si occupa di inclusione di bambini con disabilità, sotto la guida dell’artista internazionale Sara Lovari. Simona Greco, Presidente dell’Associazione commenta: “Noi lavoriamo perché l’inclusione sociale di bambini con disabilità non sia solo una parola. I ragazzi con disabilità hanno bisogno di socialità al di fuori dei momenti scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
