Il mio fidanzato è un pilota questi non sono rumori normali | sente un cane che abbaia va nel panico e cerca di aprire il portellone d’emergenza dell’aereo
Un rumore meccanico, ritmico, simile a un “cane che abbaia”. È bastato questo a scatenare il panico in una passeggera a bordo di un volo JetBlue, convincendola che l’aereo fosse “rotto” e spingendola a tentare di aprire un portellone d’emergenza mentre il velivolo era ancora a terra. La scena è stata immortalata in un video diventato virale su X: nelle immagini si vede la donna, visibilmente ansiosa, camminare su e giù per il corridoio, cercando di convincere gli assistenti di volo e gli altri passeggeri a fermare l’imminente decollo. A scatenare il suo terrore è stato il suono del Power Transfer Unit (PTU), un sistema idraulico presente sugli Airbus A320. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
