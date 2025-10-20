Il ministro Schillaci | Infermieri al centro della manovra ne verranno assunti 20mila

« Gli infermieri sono al centro della manovra: ne verranno assunti 20 mila in più rispetto al turnover naturale ». Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della cerimonia di consegna della Florence Nightingale Medal della Croce Rossa al ministero della Salute. Il ministro ha detto che, fatte salve le disposizione della legge di bilancio, toccherà alle «Regioni fare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ministro Schillaci: "Infermieri al centro della manovra, ne verranno assunti 20mila"

Approfondisci con queste news

L’evento si svolgerà al teatro Brecht alla presenza del ministro Schillaci #perugia - facebook.com Vai su Facebook

Manovra. Cerreto (FdI): su Sanità Governo Meloni e ministro Schillaci mantengono gli impegni https://lavocedelpatriota.it/manovra-cerreto-fdi-su-sanita-governo-meloni-e-ministro-schillaci-mantengono-gli-impegni/… via @vocedelpatriota @FratellidItalia - X Vai su X

Schillaci, con la manovra assunzione per 20 mila infermieri - "Gli infermieri sono al centro della manovra: ne verranno assunti 20 mila in più rispetto al turnover naturale". Come scrive ansa.it

Schillaci: “Risorse per 20mila infermieri in più, Regioni assumano” - "Gli infermieri sono al centro della Manovra, ne verranno assunti 20mila in più rispetto al turnover naturale. Segnala quotidianosanita.it

Manovra 2026: +6 miliardi per la sanità. Medici e infermieri al centro delle misure - La Manovra 2026 assegna alla sanità un incremento complessivo di 6 miliardi di euro e pone medici e infermieri al centro degli interventi. Scrive nursetimes.org