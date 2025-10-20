Il Ministro Lollobrigida a Host 2025 | Siamo qui perché guardiamo alle filiere

Ilgiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, Francesco Lollobrigida, ha visitato questa mattina Host 2025, la manifestazione leader mondiale per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il food retail, che prosegue a Fiera Milano fino a domani, martedì 21 ottobre. Un’ulteriore conferma della centralità di Host Milano come strumento di politica industriale in grado di generare valore per tutte le filiere, a livello globale. “Siamo qui perché guardiamo all’agricoltura in connessione a uno straordinario settore come quello della ristorazione”, ha commentato il Ministro Lollobrigida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

