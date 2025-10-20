Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy omaggia la maestria orafa di GB Spadafora con un nuovo francobollo celebrativo

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia si è svolta stamattina a Roma, nella sede del Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del sottosegretario con delega alla filatelia Fausta Bergamotto e dei più alti rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane Un francobollo ambasciatore dell’a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il ministero delle imprese e del made in italy omaggia la maestria orafa di gb spadafora con un nuovo francobollo celebrativo

© Ilgiornaleditalia.it - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy omaggia la maestria orafa di G.B. Spadafora con un nuovo francobollo celebrativo

News recenti che potrebbero piacerti

ministero imprese made italyMade in Italy: 7 francobolli ''aziendali'' - Oggi son stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sette francobolli appartenenti alla serie tematica "le eccellenze del sistema produttivo" dedicati a ulteriori imprese. Riporta ansa.it

ministero delle imprese e del made in italy - Rimani aggiornato su Ministero delle imprese e del made in italy con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Scrive ilgiorno.it

Venator Italia: passi avanti al Ministero nella vertenza - Incontro sulla vertenza della Venator di Scarlino, in provincia di Grosseto, al Ministero delle imprese e del made in Italy ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ministero Imprese Made Italy