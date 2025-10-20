Il Milan vince Leao segna il rigore e Condò riflette | Un nuovo inizio? Poi su Modric …

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato - anche - del successo del Milan di Massimiliano Allegri, per 2-1, a 'San Siro' contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco la sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan vince, Leao segna il rigore e Condò riflette: “Un nuovo inizio?”. Poi, su Modric …

Il Milan vince, conquista la vetta della classifica. Leao trascina la sua squadra con una doppietta e ribalta il risultato. Ma la Fiorentina non ci sta e protesta contro il VAR per il rigore assegnato. Secondo voi questo calcio di rigore era da assegnare o no? - facebook.com Vai su Facebook

Il #Milan vince una partita incredibile! Contro la cattiva sorte e tutti! Rafael #Leao doppietta dopo un primo tempo poco brillante! Squadra cortissima ma lo diciamo sottovoce... queste sono le partite scudetto... Tre punti d'oro e primo posto solitario in classifica - X Vai su X

Milan-Fiorentina 2-1, gol e highlights: doppio Leao, rossoneri in vetta - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Come scrive sport.sky.it

La rivincita di Leao: dopo tante critiche con una doppietta riporta il Milan in vetta - L'Inter vince a Roma, crescita evidente, mentre il Napoli perde inaspettatamente in casa. Lo riporta ilsole24ore.com

Milan, Leao il nuovo rigorista? La situazione al fantacalcio - Saverio Fattori Un Milan in totale emergenza (out Rabiot, Pulisic, Nkunku e Loftus- Riporta msn.com