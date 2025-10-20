Il Milan vince Leao segna il rigore e Condò riflette | Un nuovo inizio? Poi su Modric …

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato - anche - del successo del Milan di Massimiliano Allegri, per 2-1, a 'San Siro' contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco la sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan vince leao segna il rigore e cond242 riflette un nuovo inizio poi su modric 8230

© Pianetamilan.it - Il Milan vince, Leao segna il rigore e Condò riflette: “Un nuovo inizio?”. Poi, su Modric …

Leggi anche questi approfondimenti

milan vince leao segnaMilan-Fiorentina 2-1, gol e highlights: doppio Leao, rossoneri in vetta - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Come scrive sport.sky.it

milan vince leao segnaLa rivincita di Leao: dopo tante critiche con una doppietta riporta il Milan in vetta - L'Inter vince a Roma, crescita evidente, mentre il Napoli perde inaspettatamente in casa. Lo riporta ilsole24ore.com

milan vince leao segnaMilan, Leao il nuovo rigorista? La situazione al fantacalcio - Saverio Fattori Un Milan in totale emergenza (out Rabiot, Pulisic, Nkunku e Loftus- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Vince Leao Segna