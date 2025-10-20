Il Milan sta crescendo un nuovo Camarda Lo chiamano Sheva

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mamma e papà ucraini, lui nato a Milano, milanese doc e milanista dentro: a 13 anni e 4 mesi è la stella del Vismara, sui social le sue cifre e le sue prodezze iniziano a diventare virali come quelle di Francesco alla sua età. Andrea Kostyuk non è un talento qualunque, siamo andati a scoprirlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il milan sta crescendo un nuovo camarda lo chiamano sheva

© Gazzetta.it - Il Milan sta crescendo un nuovo Camarda. Lo chiamano Sheva

Scopri altri approfondimenti

milan sta crescendo nuovoMilan, Saelemaekers: "Largo mi sento più a mio agio, mi manca solo di fare il portiere" - Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta in rimonta sulla Fiorentina: "Rafa è. Si legge su tuttomercatoweb.com

milan sta crescendo nuovoInter e Milan, porte girevoli e stesso obiettivo: il preferito dalla Germania - L'idea principale è condivisa tra nerazzurri e rossoneri: tutte le alternative ... Segnala tuttosport.com

milan sta crescendo nuovoPagina 2 | Inter e Milan, porte girevoli e stesso obiettivo: il preferito dalla Germania - L'idea principale è condivisa tra nerazzurri e rossoneri: tutte le alternative ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Sta Crescendo Nuovo