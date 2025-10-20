Il Milan Futuro cade ancora | 2-0 con il Caldiero Terme

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio è arrivato la seconda sconfitta per la squadra di Massimo Oddo. Il Milan futuro perde in casa con il Caldiero Terme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan futuro cade ancora 2 0 con il caldiero terme

© Pianetamilan.it - Il Milan Futuro cade ancora: 2-0 con il Caldiero Terme

News recenti che potrebbero piacerti

milan futuro cade 2Milan Futuro-Caldiero 0-2: diretta live e risultato finale - Caldiero Terme di Domenica 19 Ottobre 2025: formazioni e tabellino. Scrive calciomagazine.net

milan futuro cade 2Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Caldierno Terme - Caldiero Terme, sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie D, Girone B. Secondo milannews.it

Capolavoro del Milan Futuro che rimonta il Chievo: da 0-2 a 3-2, Oddo ancora imbattuto e 2° - La giovane formazione guidata da Massimo Oddo – dopo il successo contro il Pavia e il pareggio subito in rimonta dal Leon – sconfigge ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Cade 2