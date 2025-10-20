Il Messina Futsal stecca contro la 1983 Roma 3Z History nella prima partita in casa

Il Messina Futsal è stato battuto per 2 a 1 dalla 1983 Roma 3Z History nella prima partita casalinga del campionato di serie A2 di calcio a 5. Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, i giallorossi non sono riusciti a finalizzare le occasioni avute nella fase topica del match, pagando poi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

