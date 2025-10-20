Il Messico danza sui palcoscenici italiani con Frida Opera Musical
Quando la vita si trasforma in arte, quando il dolore diventa colore e la sofferenza si fa musica, allora si racconta Frida Kahlo. Da ottobre, la MIC International Company porta nei teatri italiani “Frida Opera Musical”, firmato da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, un progetto che non si limita a narrare la biografia di un’artista, ma vuole “attraversare” la sua esistenza con rispetto ed emozione. Frida Kahlo nacque nel 1907 a Città del Messico, nella Casa Azul di Coyoacán, quella dimora dalle pareti azzurro cobalto che ancora oggi custodisce le sue ceneri. A diciotto anni un terribile incidente d’autobus le frantumò il corpo: la colonna vertebrale spezzata, la pelvis fratturata, un’asta di ferro che le trapassò l’addome. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
