Roma, 20 ottobre 2025 – Un mercato in crescita, sempre più digitale, che sfiorerà i 61 miliardi di euro l’anno in Italia nel 2029. Sono queste le conclusioni dello studio di PwC sul settore “Entertainment, Media & Telecommunications Outlook in Italy 2025-2029” che delinea le previsioni del mercato dell’intrattenimento, dei media e delle telecomunicazioni nei prossimi anni. Consolidare una crescita sostenibile in un contesto dinamico guidato dalla tecnologia. Nel 2024, il mercato ha registrato una crescita dei ricavi del 4,2%, raggiungendo 52,2 miliardi di euro, entrando in quella che sembra essere una fase di stabilità più solida nonostante l’incertezza del contesto macroeconomico globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mercato Entertainment in Italia raggiungerà quasi 61 miliardi di euro nel 2029