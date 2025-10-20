Il mercato del Napoli è stato un grande flop da 200 milioni? Si salvano solo De Bruyne e Hojlund Gazzetta

“Da Lang a Lucca, cento milioni che non rendono” titola così la Gazzetta dello Sport una pagina che ha come testatina “Napoli, i nuovi flop”. Ci si interroga sul mercato spacciato per roboante di Manna, Conte e De Laurentiis. I fatti, ossia il campo, stanno dicendo che non è affatto così. Il Napoli ha davvero operato bene sul mercato? Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: A guardarli con gli occhi foderati di sterline, o magari di euro che poi fa lo stesso, qualche perplessità la lasciano: perché di quest’estate da circa duecento milioni di euro – un grande mercato non un mercato grande – al Napoli stanno rimanendo soprattutto una serie di perplessità e anche un pizzico di paura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

