“Da Lang a Lucca, cento milioni che non rendono” titola così la Gazzetta dello Sport una pagina che ha come testatina “Napoli, i nuovi flop”. Ci si interroga sul mercato spacciato per roboante di Manna, Conte e De Laurentiis. I fatti, ossia il campo, stanno dicendo che non è affatto così. Il Napoli ha davvero operato bene sul mercato? Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: A guardarli con gli occhi foderati di sterline, o magari di euro che poi fa lo stesso, qualche perplessità la lasciano: perché di quest’estate da circa duecento milioni di euro – un grande mercato non un mercato grande – al Napoli stanno rimanendo soprattutto una serie di perplessità e anche un pizzico di paura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il mercato del Napoli è stato un grande flop da 200 milioni? Si salvano solo De Bruyne e Hojlund (Gazzetta) - Se lo chiede la Gazzetta: Lucca pagato 35 milioni, Beukema 32. Lo riporta ilnapolista.it
Conte: "Sarei stato contento anche con lo 0-0. Lucca acceleri l'inserimento. E sul mercato..." - Antonio Conte tira un lungo sospiro di sollievo, dopo il gol di Anguissa che allo scadere gli ha regalato la vittoria sul Cagliari. Lo riporta gazzetta.it
Napoli-Hojlund in chiusura: tutte le cifre e come può scattare l'obbligo di riscatto - Il Napoli s’è messo a correre per acquistare Rasmus Hojlund un po’ come fa il centravanti quando vola in campo aperto: l’inizio dell’ultima settimana di mercato ... Segnala corrieredellosport.it