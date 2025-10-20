Il meglio della cucina toscana in due misure

C’è una Firenze che continua a cucinare storie, più che piatti. Una Firenze che riesce a coniugare la solennità dell’arte con la spontaneità di una chiacchiera tra amici a tavola. È quella che oggi si racconta in duemisure” di Toscana:  La Leggenda dei Frati, incastonata tra arte e natura nel giardino di Villa Bardini, e  Santabarbara, un piccolo gioiello contemporaneo di venti coperti in via Pier Capponi. Due interpretazioni diverse dello stesso linguaggio: quello di una ristorazione empatica, colta, ma profondamente umana. La grande bellezza di Villa Bardini. A pochi passi dal Ponte Vecchio, immersa tra orti, frutteti e le mura medievali della città,  La Leggenda dei Frati  è molto più di un ristorante: è un’esperienza sensoriale che intreccia arte, natura e memoria. 🔗 Leggi su Panorama.it

