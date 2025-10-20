Il mea culpa dei bianconeri Capitan Locatelli ci mette la faccia | Serve cattiveria

"Dobbiamo essere più cattivi perché quella vista a Como non è stata una prestazione da Juventus. Quella c’è quando vinci, questa è la realtà.". Se la barca affonda il capitano non abbandona voltando le spalle, anzi è il primo a metterci la faccia. E Manuel Locatelli si presenta davanti ai cronisti per il “mea culpa“, sincero e apprezzato dal popolo bianconero. Tutto ciò dopo aver visto dalla panchina, negli ultimi minuti, sbriciolarsi le speranze di riaprire il match: "E’ chiaro che non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiato per come abbiamo giocato e perchè abbiamo sbagliato dei dettagli che poi fanno la differenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

