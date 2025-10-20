Il Mattino | Kevin De Bruyne alza le braccia ad ogni pallone stoppato male da Lorenzo Lucca

Dailynews24.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione de Il Mattino, riporta alcuni retroscena di quanto accaduto nella partita del Napoli contro il Torino. Segnali di nervosismo sono arrivati chiari dal campo. Kevin De Bruyne ha mostrato tutta la sua frustrazione nei confronti di Lucca, che faticava a controllare il pallone e a trovare la giusta posizione. Il belga, a ogni errore, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

mattino kevin de bruyne“Non prende una palla”, De Bruyne spazientito da un compagno di squadra del Napoli - L'edizione de Il Mattino, riporta alcuni retroscena di quanto accaduto nella partita del Napoli contro il Torino. Scrive dailynews24.it

mattino kevin de bruyneNapoli, De Bruyne spazientito da Lucca! Svelato questo retroscena - Svelato questo retroscena direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino La sconfitta di misura subita a Torino non è solo un intoppo in classifica per il Nap ... Da calcionews24.com

mattino kevin de bruyneHernanes sicuro: "De Bruyne? Le cose adesso stanno cambiando" - L'ex centrocampista di Inter, Lazio e Juve, Hernanes, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Mattino Kevin De Bruyne