Il Marocco è campione del mondo Under 20 con i ragazzi dalla doppia cittadinanza Equipe

È una vittoria incredibile, la prima della sua storia e contro tutti i pronostici. Il Marocco è campione mondiale Under 20. Battuta una delle favorite: l’Argentina, per 2-0. Un Paese africano non vinceva la rassegna iridata U20 dal 2009, quando a trionfare fu il Ghana. Merito della doppietta di un super Zabiri (punizione, e tiro al volo) e del giocatore simbolo della manifestazione, l’esterno Maamar. In porta un Gomis strepitoso. Battuta prima la Francia, poi l’Argentina. Ma come nasce la stella Marocco? Lo analizza l’Équipe. Lo scouting con i giocatori dalla doppia cittadinanza. «È un piano partito dalla Federazione nel 2021, che unisce la formazione locale e l’individuazione dei giocatori con doppia cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Marocco è campione del mondo Under 20 con i ragazzi dalla doppia cittadinanza (Equipe)

