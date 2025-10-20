Il Madagascar ha già un nuovo presidente dopo le proteste di piazza

Le proteste popolari in Madagascar si sono concluse con l'insediamento di un nuovo presidente. La scorsa settimana il colonnello Michael Randrianirina ha infatti prestato giuramento davanti all'Alta corte costituzionale ed è divenuto presidente ad interim. Non è un golpe, ma una transizione. In questo modo ha voluto sottolineare che si manterrà entro una cornice di legalità formale e che il suo non è stato un golpe. O quanto meno dall'intervento militare è passato rapidamente alla transizione costituzionale. Dopo la cerimonia ha affermato: Vogliamo ristabilire la fiducia fra le istituzioni e il popolo.

