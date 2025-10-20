Il Luogo Aimo e Nadia è uno dei nuovi Tre Forchette sulla guida Ristoranti d’Italia 2026

Gamberorosso.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo storico locale, dal 2012 in mano ad Alessandro Negrini, valtellinese, e Fabio Pisani, pugliese - che mantengono in carta piatti iconici del ristorante, come la zuppa etrusca - ottiene il nostro massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

È morto Aimo Moroni, maestro della cucina milanese e anima del “Luogo di Aimo e Nadia” - Si &#232; spento a 91 anni il fondatore del celebre ristorante di via Montecuccoli, simbolo di una cucina semplice e rigorosa. Scrive affaritaliani.it

Quanto costa mangiare al ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano: menù e prezzi - Fondato nel 1962, Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano ha subìto diverse variazioni nel corso degli anni che l’hanno portato a trasformarsi in un ristorante gourmet da due stelle Michelin. Secondo fanpage.it

luogo aimo nadia 232Addio ad Aimo Moroni, il cuoco che ha rivoluzionato la cucina milanese con "Il Luogo di Aimo e Nadia" - È morto Aimo Moroni, pioniere della cucina italiana e anima de “Il Luogo di Aimo e Nadia”. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luogo Aimo Nadia 232