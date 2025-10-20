Il Luogo Aimo e Nadia è uno dei nuovi Tre Forchette sulla guida Ristoranti d’Italia 2026

Lo storico locale, dal 2012 in mano ad Alessandro Negrini, valtellinese, e Fabio Pisani, pugliese - che mantengono in carta piatti iconici del ristorante, come la zuppa etrusca - ottiene il nostro massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

