Il Louvre rimane chiuso dopo lo spettacolare furto dei gioielli della corona
Il 20 ottobre il museo del Louvre, a Parigi, è rimasto chiuso all’indomani dello spettacolare furto dei “gioielli della corona di Francia”, mentre la polizia francese è sulle tracce dei quattro autori. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Sono le nove del mattino quando le porte del Louvre si aprono al pubblico. Nel cuore del museo più visitato del mondo, la routine dei custodi e dei primi visitatori è improvvisamente interrotta. In pochi minuti una banda di rapinatori riesce a introdursi dall'ester - facebook.com Vai su Facebook
Il Louvre rimane chiuso dopo lo spettacolare furto dei gioielli della corona - Il 20 ottobre il museo del Louvre, a Parigi, è rimasto chiuso all’indomani dello spettacolare furto dei “gioielli della corona di Francia”, mentre la polizia francese è sulle tracce dei quattro autori ... Riporta internazionale.it
Colpo al Louvre, rubati i gioielli imperiali: caccia alla banda - La polizia francese è sulle tracce dei quattro ladri fuggiti in scooter ... Scrive stylo24.it
Il Louvre è rimasto chiuso anche oggi, a causa del furto di diversi gioielli - Il museo del Louvre di Parigi è rimasto chiuso anche oggi, lunedì 20 ottobre, un giorno dopo un furto di otto gioielli. Da ilpost.it