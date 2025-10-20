Il Louvre è sotto attacco Lady Bug dove sei quando serve?
Tutti avrete sentito dire cosa è successo ieri mattina a Parigi, alle 09.30, in questo scenario molto alla Lupin, ma analizziamo i possibili motivi del furto. Il furto dei gioielli di Napoleone al Louvre è uno degli episodi più incredibili e assurdi che abbia mai segnato la storia del crimine e dell’arte. Anche se al Louvre, lo sappiamo bene, non è la prima volta che capita. Parliamo di un colpo che, pur se avvenuto sotto gli occhi di decine di persone e con una sicurezza che sembrava infrangibile, ha visto dei ladri, vestiti da addetti ai lavori, compiere l’impossibile in soli sette minuti. Sette minuti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Macron, 'il furto al Louvre è un attacco alla nostra Storia' - "Il furto commesso al Louvre è un attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia": lo scrive in un post il presidente francese Emmanuel Macron commentando il furto al Louvre. msn.com scrive