Il Liceo Scientifico ‘Enrico Fermi’ di Aversa e Unicef promuovono l’incontro con Andrea Iacomini

Il 22 ottobre il Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" di Aversa ospiterà un evento organizzato in collaborazione con UNICEF e incentrato sul dialogo tra gli studenti e Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF Italia e giornalista da anni impegnato nella difesa dei diritti dell'infanzia. Tema dell'incontro sarà: " Terra contesa, infanzie negate ", un momento di riflessione profonda su uno dei drammi più urgenti del nostro tempo. Il Liceo Scientifico 'Fermi' Aversa- co-organizzatore dell'evento con Unicef- sarà scuola promotrice dell'iniziativa, che vedrà la partecipazione in collegamento di altri istituti campani: il Liceo "Alfano I" di Salerno, diretto dalla professoressa Elisabetta Barone; il Liceo "Publio Virgilio Marone" di Avellino, diretto dalla professoressa Lucia Forino; il Liceo Statale "Giuseppe Mazzini" di Napoli, diretto dal professore Stefano Zen; l'Istituto di Istruzione Superiore 'De Franchis' di Piedimonte Matese diretto dalla professoressa Maddalena Di Cerbo, l'Istituto Superiore 'E.

