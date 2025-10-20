Il letame di Donald Trump e quello delle Big Tech | il cortocircuito AI della società digitale con il nostro consenso acritico

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Com’era prevedibile sta facendo molto discutere il video creato con l’Intelligenza artificiale e diffuso da Donald Trump dove grossi aerei catapultano tonnellate di cacca sui contestatori: lui “il Re” se la ride mentre la monnezza presidenziale frana su quelli che i Re non li vogliono Com’era. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il letame di Donald Trump e quello delle Big Tech: il cortocircuito AI della società digitale con il nostro consenso acritico

