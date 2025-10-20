Il legame unico tra AS Roma e tifosi | un modello di lifestyle brand
Il 18 settembre, al Milano Licensing Day, l’ AS Roma ha presentato un modello innovativo di gestione del proprio marchio. Diego Diodato, Head of Licensing, Merchandising and New Channels, ha illustrato la strategia unica del club, fondata sull’internalizzazione. L’approccio identitario prevede di valorizzare il legame profondo con la città di Roma e i tifosi romanisti. L’obiettivo è chiaro: trasformare la Roma da semplice squadra sportiva a vero e proprio lifestyle brand, capace di coniugare sport, cultura e community. La lealtà dei tifosi è un patrimonio da valorizzare. La tifoseria romanista è al centro della strategia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
