Il Lazio del vino che verrà E quello che non dovrebbe tornare
Sulla viticoltura laziale c'è un acceso dibattito in corso: modello internazionalista contro quello autoctono. Nel mezzo una nuova generazione di produttori che crede nella ricerca. A partire dal vigneto sperimentale di Velletri. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
