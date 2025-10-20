Il Lazio del vino che verrà E quello che non dovrebbe tornare

Gamberorosso.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla viticoltura laziale c'è un acceso dibattito in corso: modello internazionalista contro quello autoctono. Nel mezzo una nuova generazione di produttori che crede nella ricerca. A partire dal vigneto sperimentale di Velletri. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Lazio, report medico: Rovella dovrebbe aver scongiurato l'operazione al retto-adduttore - Bashiru ha riportato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Vino Verr224 Dovrebbe