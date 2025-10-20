Il Karate conquista il mare del Friuli Venezia Giulia
Il cinquantesimo International Championship di Karate Wado Ryu Few ha conquistato Lignano Sabbiadoro in una tre giorni di gare lo scorso fine settimana. Organizzato sotto l’egida della Federazione Europea Wado, l’evento è stato un successo internazionale, ospitato al Bella Italia Efa Village di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
