Vinci (Firenze), 20 ottobre 2025 – “A breve aprirà la nuova attività commerciale al primo piano dell’edificio: venerdì prossimo ci sarà la pre-inaugurazione con partecipazione su invito e sabato avverrà l’apertura al pubblico vera e propria. Ed entro la prima decade di novembre, sarà terminato e inaugurato anche il market che troverà spazio al pianterreno”. Il recupero dell’immobile dove avevano sede il ristorante Aquarama e la discoteca Jaiss prosegue insomma a pieno ritmo. Lo fa sapere Maurizio Marrucci della Vinci Investimenti Immobiliari Srl, proprietaria dell’edificio che ospitò la storica discoteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Jaiss diventa un ristorante. Cucina orientale al posto della storica discoteca