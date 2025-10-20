Il Jaiss diventa un ristorante Cucina orientale al posto della storica discoteca

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vinci (Firenze), 20 ottobre 2025 – “A breve aprirà la nuova attività commerciale al primo piano dell’edificio: venerdì prossimo ci sarà la pre-inaugurazione con partecipazione su invito e sabato avverrà l’apertura al pubblico vera e propria. Ed entro la prima decade di novembre, sarà terminato e inaugurato anche il market che troverà spazio al pianterreno”. Il recupero dell’immobile dove avevano sede il ristorante Aquarama e la discoteca Jaiss prosegue insomma a pieno ritmo. Lo fa sapere Maurizio Marrucci della Vinci Investimenti Immobiliari Srl, proprietaria dell’edificio che ospitò la storica discoteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il jaiss diventa un ristorante cucina orientale al posto della storica discoteca

© Lanazione.it - Il Jaiss diventa un ristorante. Cucina orientale al posto della storica discoteca

News recenti che potrebbero piacerti

jaiss diventa ristorante cucinaIl Jaiss diventa un ristorante. Cucina orientale al posto della storica discoteca - L’inaugurazione del locale in viale Togliatti a Sovigliana è prevista per il prossimo fine settimana. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jaiss Diventa Ristorante Cucina