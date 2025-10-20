Il guasto di Amazon che ha ricordato a tutti che internet ha un corpo e sbaglia
In Italia sono le prime ore di questa mattina quando internet si inceppa. È un termine non tecnico, ma ormai siamo abbastanza maturi da sapere che "internet non si ferma mai" e che, come una vecchia Olivetti, a volte può incepparsi. A volte lo si nota di più, specie quando il blocco riguarda AWS, Amazon Web Services, il motore invisibile che regge gran parte della rete globale. Dalla Virginia, dove si trova la regione "US-EAST-1", cuore pulsante dell’infrastruttura Amazon che fornisce servizi di cloud computing, l’onda del blackout si è propagata in buona parte d’Europa portando con sé conseguenze a catena. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
