Il gruppo del lusso Kering cede la divisione beauty a L' Oreal per la cifra di 4 miliardi di euro

Nella transazione anche il marchio iconico di profumi Creed oltre alla concessione di varie licenze Obiettivo primario: riduzione del debito. Un target che il nuovo ceo di Kering, Luca De Meo, sta perseguendo attraverso una strategia concreta, con tassello fondamentale l’accordo siglato domen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

