Il grillino veste Prada ma poi se ne pente | cancellate le foto extralusso dell’europarlamentare Furore

Deve avere confuso le 5 Stelle del Movimento con la categoria extralusso di alberghi, resort e ristoranti: non si spiega altrimenti la deriva social dell’europarlamentare pentastellato Mario Furore. L’ex portaborse grillino, eletto al parlamento europeo, ha conservato una passione per le borse, quelle firmate, tanto da pubblicare sul suo profilo Instagram le immagini del tour a Parigi: cene agli eventi di Prada, selfie con gadget da migliaia di euro firmati del noto marchio di moda e la gita lussuosa tra i palazzi della capitale francese. Un’attitudine da influencer più che da “francescano”, come rivendicava orgogliosamente Grillo dei suoi eletti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il grillino veste Prada, ma poi se ne pente: cancellate le foto extralusso dell’europarlamentare Furore

